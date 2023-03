Le fichier mathématiques CE1 Chaque jour compte, une méthode fondée sur la ritualisation des apprentissages qui intègre la résolution de problèmes et la manipulation. Une méthode terrain dans la continuité des prescriptions du guide orange. NOMBRES, CALCULS, GRANDEURS ET MESURES, ESPACE ET GEOMETRIE - Au CE1, le rituel évolue pour suivre le champ numérique plus vaste - Après la séance collective menée à l'aide des diaporamas, les élèves s'entrainent sur le fichier. Les consignes y sont simples et reprennent les activités vues durant la leçon - La police interlettrée facilite l'appropriation des outils par les élèves à besoins particuliers - Le + : la différenciation facilitée avec les exercices des champions - Inclus : 4 plasti-fiches évolutives (vendues séparément) et le matériel détachable