A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 4

Au Japon, Noël est la fête des amoureux par excellence et Ayumu espérait bien le passer en compagnie d'Urushi. Malheureusement, pétrifié par l'enjeu, Ayumu n'a pas osé inviter la jeune fille et chacun est resté chez soi. En guise de revanche, quelques jours plus tard, il a décidé d'attendre Urushi au sanctuaire pour qu'ils effectuent ensemble leur premier souhait de l'année. A défaut de pouvoir battre Urushi au shôgi et lui avouer ses sentiments, Ayumu dévoile petit à petit ses intentions !