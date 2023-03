L'enquête sur le toit du monde se poursuit avec Traque au Tibet Cette fois Ryan Hart se rend au Tibet. Fasciné par l'Everest dont lui a tant parlé Kami, il souhaite voir l'impressionnant versant nord. A peine arrivé au camp de base, alors qu'il vient de rencontrer Tashi, une jeune Tibétaine conductrice de yaks utilisés pour porter l'équipement des expéditions, un tremblement de terre se déclenche, dévastant la paroi et le camp, tuant des alpinistes. Les conditions étant jugées trop dangereuses par les autorités, qui affirment que personne n'a survécu en altitude, la montagne est fermée aux expéditions. Cependant, les deux jeunes gens aperçoivent une lueur tout là-haut sur les pentes de l'Everest. Quelqu'un est vivant et Tashi est persuadée que c'est Karma, son frère de 15 ans. Elle raconte alors à Ryan l'histoire de sa famille, en butte comme bien d'autres aux brimades infligées par les Chinois, qui cherchent par tous les moyens à détruire la culture et les traditions des Tibétains. Pour échapper à la vindicte d'un officier, Chen, Karma a dû fuir. Ses parents l'ont retrouvé au camp de base, où tous travaillent désormais sans problème. Jusqu'à ce que Chen en prenne le commandement... Alors que Tashi et Ryan bravent l'interdiction et les dangers de la montagne pour sauver Karma, l'officier les pourchasse dans une folle ascension. Une course-poursuite haletante qui les entraînera dans une aventure riche en suspense !