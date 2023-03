Avant de sombrer

Et si on vous annonçait que vous avez tué ? Lorsque Jérôme Cazenave se réveille dans une chambre d'hôpital, tout lui revient à l'esprit. L'échange téléphonique houleux avec sa femme. L'urgence de la situation. Sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes. C'est en tout cas ce qu'il soutient au médecin qui le regarde avec circonspection. Mais quand un avocat qui prétend le connaître s'invite à son chevet pour lui présenter une autre version de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'a pas eu d'accident de voiture. Il a été violemment agressé à Lannemezan, dans la prison où il purge une longue peine... pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger. Au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti...