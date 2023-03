Les dernières années de Karl Marx. Une biographie intellectuelle, 1881-1883

Au cours des dernières années de sa vie, Karl Marx élargit ses recherches dans de nouvelles directions : il étudie les récentes découvertes anthropologiques, analyse les formes communautaires de propriété dans les sociétés précapitalistes, soutient le mouvement " populiste " en Russie et critique l'oppression coloniale en Inde, Irlande, Algérie et en Egypte. Entre 1881 et 1883, il a également voyagé hors de l'Europe pour la première et dernière fois de son existence. En se concentrant sur cette période de la vie de Marx, ce livre met à mal deux appréciations classiques de son oeuvre : que Marx a cessé d'écrire ses dernières années, et qu'il était un penseur eurocentrique et économique uniquement préoccupé par la lutte des classes. Marcello Musto montre la richesse de l'oeuvre tardive de Marx, en mettant en lumière des écrits inédits ou précédemment négligés, dont beaucoup ne sont toujours pas disponibles en français. Les lecteurs sont invités à reconsidérer la critique de Marx du colonialisme européen, ses idées sur les sociétés non occidentales et ses théories sur la possibilité d'une révolution dans les pays non capitalistes. En analysant les manuscrits tardifs, on découvre donc un Marx à distance des critiques contemporaines " post-coloniales " qui ne voient en lui qu'un penseur eurocentrique et limité. Alors que Marx fait actuellement l'objet d'un regain d'intérêt, ce volume comble d'importantes lacunes et permet de réévaluer certains de ses concepts-clefs.