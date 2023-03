L'enveloppe psychique. Souffrances, processus et dispositifs

Dans le prolongement du Moi-Peau, D. Anzieu et Didier Houzel ont élaboré le concept d'enveloppes psychiques qui s'est imposé comme un processus de contenance (Les enveloppes psychiques, 1re éd. 1992, Dunod). En effet, ce qui soigne n'est pas tant de décharger sa souffrance par la parole. Ce qui soigne est l'expérience selon laquelle la vie émotionnelle trouve un espace dans lequel elle puisse être reçue et contenue. Ce qui dans l'analyse soigne le patient, c'est la capacité de l'analyste à contenir/héberger les émotions, les pensées que le moi trop fragile du patient, ne peut tolérer, ne peut penser. En psychopathologie ce concept d'enveloppes psychiques s'est développé dans le travail auprès des patients psychotiques, limites, des enfants, des bébés, des familles, des groupes. Cet ouvrage réunit de grands psychanalystes autour du " singulier " de cette notion d'enveloppe et incite à revenir sur sa nature conceptuelle, puis à la placer au coeur de la psychopathologie psychanalytique actuelle. En quatre directions il développe : 1. les particularités de sa corporéité : la transformation de l'enveloppe psychique à chaque crise développementale ou environnementale (petite enfance, adolescence, parentalité, vieillesse...) mais aussi suivant les " accidents " du sujet (maladie, handicap, échecs scolaires, précarité, insertion...) ; 2. sa spécificité avec les différents niveaux de l'intersubjectivité : l'individuel, le groupal, le couple, le fraternel et le familial, l'équipe et l'institutionnel, le sociétal et le transculturel ; 3. sa congruence avec la variété des dispositifs d'intervention de prévention, de soin et de thérapie : accueil, consultations, groupes, médiations, réseaux ; 4. les caractéristiques selon les diverses voies de la psychopathologie : mentale, comportementale, somatique, addictive, sociétale...