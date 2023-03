Le syndrome de l'intestin irritable

Ballonnements, gaz, douleurs au ventre, digestion lente, problèmes de transit... Cela vous dit quelque chose ? Comme 10 % des Français, vous souffrez peut-être du syndrome de l'intestin irritable (SII). Encore assez méconnu, difficile à diagnostiquer, avec des symptômes variables, voire opposés d'une personne à l'autre, le SII est une pathologie complexe impactant la santé tout autant que la vie quotidienne. Dans cet ouvrage, Audrey LNRD et Audrey HVC, fondatrices de Ginette et Josiane, témoignent de leur combat pour mieux comprendre ce trouble dont elles souffrent et livrent les solutions qu'elles ont testées pour mieux vivre avec : - une alimentation adaptée, notamment grâce à la méthode low FODMAP (un protocole permettant de déterminer les tolérances et intolérances à ces glucides) ; - une meilleure gestion du stress et des émotions, facteurs favorisant les troubles digestifs, grâce à des pratiques comme le yoga et l'hypnose ; - une hygiène de vie favorable au bon fonctionnement de l'appareil digestif : activité physique, plats faits maison et produits naturels, sommeil de qualité...