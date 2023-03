Les massages pour bébé en fiches

Découvrez des massages pour votre enfant afin de lui apporter bien-être et douceur dès ses premiers jours. Accompagnez votre bébé grâce au contenu de ce coffret : - 1 livret explicatif sur les bienfaits des massages, les soins d'hygiène à apporter à votre bébé quotidiennement et des astuces pour favoriser l'endormissement. - 60 cartes pour réaliser des massages adaptés aux différentes zones du corps des nourrissons, des bébés et des plus grands, pour se détendre et soulager les petits bobos.