Un Grand Week-end. Gênes et les Cinque Terre

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre, grâce à ce guide actualisé tous les ans, un très GRAND Week-End à Gênes - du centre historique aux palais de la via Garibaldi, en passant par le port et Castelletto, le quartier perché sur les hauteurs de la ville. Egalement des visites dans les environs de Gênes : le Grand Gênes (de Pegli à Nervi), le promontoire de Portofino, et, bien sûr, les cinq merveilleux villages des Cinque Terre, avec une randonnée le long du littoral. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : percer le mystère du blue jean, remonter le temps dans l'une des plus vieilles pâtisseries-confiseries de la ville, s'endormir au milieu des requins à l'Aquarium, savourer un pur moment de dolce vita dans un palais de Portofino, déguster une glace à Boccadasse au soleil couchant, etc. - Des activités 100 % locales : préparer le pesto comme un vrai Gênois, faire son footing sur l'Aqueduc historique entre ville et campagne, sillonner la côte ligure en Vespa, pagayer dans la mer Tyrrhénienne, randonner le long du littoral... - Notre sélection d'endroits où se baigner, de restos, bars à vins, aperitivo, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Gênes et de sa région ! - Les coups de coeur et les tops de notre auteur, passionné d'Italie depuis des années : les meilleurs glaciers, les tables du terroir les plus raffinées, le top des bars avec vue sur mer, le meilleur de l'artisanat 100 % made in Ligurie, les boutiques les plus gourmandes ... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.