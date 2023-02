Micro-aventure à moto. 10 road trips sur les petites routes oubliées

Partez à l'aventure à moto sur les petites routes de France ! Nous vous proposons dans ce livre 10 itinéraires exceptionnels (formant des boucles), à travers la France : Morvan et Bourgogne (518 km), Champagne Ardennes (590 km), Basse Normandie (602 km) au départ de Caen, Côte d'Albâtre et Baie de Somme (595 km)... Ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous lancer : choix de sa moto, équipement du pilote et de la moto, préparation de l'itinéraire, bivouac... avec des QR codes à scanner pour télécharger les fichiers GPX des circuits.