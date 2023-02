L'apnée. Les clés pour bien pratiquer la plongée libre

Un ouvrage complet pour se lancer et pratiquer la plongée en apnée. Retrouvez un petite histoire de la plongée libre, tous les thèmes à aborder pour une bonne pratique, ainsi que des témoignages éclairants de membres de la FFESSM Apnée (Fédération française d'études et de sports sous-marins), d'un médecin du sport, et des champions du monde Alice Modolo et Guillaume Bourdila.