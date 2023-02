Amours au Palais Wilson

Chroniques légères, nouvelles ironiques, récits spirituels et portraits cocasses ? : vous trouverez dans ce recueil tout ce qui fait le charme de Pierre Girard. Sous sa plume à la fois satirique, raffinée et fantaisiste, l'expérience la plus ordinaire devient soudain féerique et merveilleuse. Par son ton unique et son imagination singulière, cet écrivain discret est une des figures les plus attachantes de la littérature francophone de Suisse du xxe siècle. Ces récits sont accompagnés dans cette nouvelle édition d'une préface inédite de Françoise Fornerod, auteure de nombreuses études monographiques et historiques sur la vie littéraire romande. Pierre Girard est né et mort à Genève (1892-1956). Après des études interrompues et une brève carrière d'agent de change, il entre en littérature avec La flamme au soleil, un recueil de poèmes paru en 1915 à l'enseigne des Cahiers vaudois. Poète, nouvelliste et romancier, celui que l'on a surnommé le "? Giraudoux genevois ? " est également l'auteur de nombreux billets publiés dans différents journaux. Il a reçu le Grand Prix de Littérature de la Ville de Genève en 1951.