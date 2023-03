Paulinette, faux et paillettes

Pauline est une grande fille. Désormais elle a le droit de remplir des contrats toute seule et en plus, elle a une faux. Une faux comme papa et maman. Seulement, dans ce monde d'adultes qui disent et font n'importe quoi, ce n'est pas toujours facile. Par chance, la plus mignonne de l'Ordre des Faucheurs : c'est elle ! Attention, messieurs dames, Pauline arrive... Vous n'êtes pas prêt ! Ange de la mort ? Ou déesse de la catastrophe ?