"Joy Majdalani livre un texte insolent, en équilibre entre humour et gravité". L'Obs Elles sont de bonne famille, bien élevées, collégiennes à Notre-Dame de l'Annonciation. Elles pourraient aussi bien être dans n'importe quelle institution d'une autre religion ou un très bon collège de la République. Elles ont treize ans, elles sont insoupçonnables et pourtant elles n'ont que le désir en tête. Elles rêvent des garçons, de leur sexe, de faire l'amour avec eux. Toutes en parlent. Légendes, ragots, ignorances, peurs, élans, embûches, alliances, traîtrises, téléphone, Internet, tout tourne autour des garçons et de leur corps mystérieux. Joy Majdalani est née à Beyrouth en 1992 et vit à Paris depuis 2010. Le Goût des garçons est son premier roman, lauréat du prix "Le Vaudeville" 2022.