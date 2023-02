Une terrible envie de loup

Il était une fois, un loup qui errait dans la forêt. Il rencontre tour à tour un petit chaperon rouge, sept petits chevreaux, un renard et une belette... Tous prennent leurs jambes à leur cou et personne ne le laisse finir sa phrase ! Mais que voulait le loup ? Les croquer, les ratatiner, les dévorer ? On vous rassure, rien de tout cela !