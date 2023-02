Arthémise Bureau enquête. Tome 1, Farandole de décès

Branle-bas de combat à l'EPHAD Saint-Médor : des morts suspectes s'enchaînent dans cette maison de retraite où d'ordinaire l'ennui est le lot quotidien des résidents ! Noël approche, les familles des résidents de Saint-Médor sont conviés à une fête. Arthémise s'est plié en quatre pour faire plaisir à sa grand-tante Hortense. Il a acheté une farandole de desserts absolument succulente pour remonter le moral de la vieille dame au caractère bien trempé. Mais tata Hortense refuse de le voir, et en plus, un résident meurt et on suspecte ses mignardises. Et donc, lui. Ce Monsieur tout le monde malchanceux et serviable est du genre à attirer les ennuis, mais ça, il ne l'a pas vu venir. Ce qui devait être une visite de quelques heures se transforme en séjour prolongé... Aidé d'une armée d'enquêteurs aussi improbables que drôles, Arthémise va devoir trouver le fin mot de l'histoire s'il ne veut pas finir entre quatre murs... Ou quatre planches ! Découvrez Arthémise Bureau, un enquêteur improbable, à mi-chemin entre Agatha Raisin et d'Hercule Poirot !