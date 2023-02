CP, l'année la plus trépidante de la vie

Voici un recueil de 10 histoires, sur la thématique de l'école et sur tous ses aléas. Chaque histoire est drôle, touchante, et aborde de manière humoristique le quotidien de filles et de garçons ! La peur d'aller faire pipi, ne rien comprendre en maths, le départ en vacances ou encore la phobie de lire devant les autres, autant de situations auxquelles le lecteur pourra s'identifier facilement et qu'il a sûrement vécues lui-même ! - Pauline et la pipi brigade - Violette et les vacances - Youpi Yona - Zack et les héros - Les habits d'Henriette - Les bonbons de Barbara - Kevin et le ketchup - Ugo et l'usine - Simon et la satané mot - Timothée et les tableaux Des histoires qui parlent à tous les enfants grâce au talent narratif de Susie Morgenstern !