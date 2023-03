Les maths avec Léonie CM2. Edition 2023

Les principes pédagogiques des Maths avec Léonie CM2 #Manipuler, observer, apprendre ! - Une méthode progressive, qui favorise la collaboration ! - L'élève apprend en étant actif : en manipulant des cartes, des jetons et des objets, il approche les notions de façon concrète ; son intérêt et sa créativité sont stimulés. - L'élève apprend en échangeant avec ses pairs : en verbalisant sa stratégie, il s'habitue à mettre des mots sur des concepts et à comparer son raisonnement à celui des autres, notamment dans la rubrique Je cherche avec mes copains. - L'élève apprend en s'entraînant : les nombreux exercices, très progressifs, permettent à l'élève d'appliquer les notions apprises. L'élève apprend en s'amusant : par des activités en groupe, des Jeux mathématiques, des énigmes et des prolongements hors de la classe en famille, il aborde les mathématiques avec plaisir, ce qui l'aide à dépasser les obstacles et à développer sa confiance en lui. - L'élève apprend en cherchant : dans la rubrique Le petit détective, les élèves sont invités à raisonner, à réfléchir de façon autonome et non à appliquer des automatismes. La structure des cahiers Les Maths avec Léonie CM2 # Un unique cahier pour s'approcher des formats de cahiers au collège. Toutes les compétences sont travaillées pendant 2 à 4 séances pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme. #Une partie Découverte de la notion en 3 temps : - Je manipule (étape concrète) : l'élève, en situation, manipule des objets - J'observe (étape imagée) : l'élève travaille à l'aide de représentations 2D - J'apprends (vers l'abstraction) : l'élève passe à la modélisation mathématique#Une disposition en deux colonnes, adaptée au Cycle 3 #Des séance quotidiennes de calcul mental #Une partie Entraînement - A mon tour : des exercices d'application et d'entraînement - Je cherche avec mes copains : résolution de problèmes en collaboration - Le petit détective : résolution de problèmes en individuel - A la maison : des prolongements à faire après la classe Les compléments pédagogiques offerts : #Sur le site ressources à télécharger gratuitement : - Le guide pédagogique - Une fiche d'entraînement en autonomie associée à chaque leçon - Les supports des jeux et des manipulations à imprimer - Les traces écrites J'apprends de chaque leçon à imprimer pour distribuer ou afficher - Des évaluations pour chaque période et leur grille de compétences A télécharger sur https : //maths-leonie. editions-bordas. fr/ #Le cahier numérique enseignant gratuit pour les enseignants dont les élèves sont dotés des cahiers papiers es cahiers de l'élève optimisé pour la vidéoprojection et enrichi de ressources : un guide pédagogique, les corrigés des exercices et des diaporamas de calcul mental. #Un groupe facebook Les Maths avec Léonie Pour échanger avec vos collègues, partager votre expérience et vos astuces, questionner nos auteurs pour utiliser pleinement votre méthode, découvrir en avant-première les futurs titres...