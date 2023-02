L'ouvrier de la Mort

Des carnets manuscrits sont découverts par hasard chez un antiquaire. Ils sont signés de la main du grand collecteur de mémoire bretonne Anatole Le Braz. L'auteur de La Légende de la Mort y a consigné dès 1901 sa collaboration avec le commissaire Dantec qui enquête sur une série de crimes aux frontières du surnaturel. Qui d'autre que le meilleur spécialiste des mystères bretons pourrait lui apporter son éclairage sur ces meurtres et sur l'insaisissable Ouvrier de la Mort qui ôte des vies dans des mises en scènes plus que macabres ? Au plus profond des mois noirs de l'hiver breton, l'ombre de l'Ankou plane sur les Monts d'Arrée... Cette première enquête d'Anatole Le Braz, sortie tout droit de l'imagination de Gérard Lefondeur, mêle habilement l'atmosphère de la Bretagne du début du XXe siècle aux frissons de la dangereuse poursuite d'un meurtrier diabolique. Le lecteur découvrira à travers ce récit l'homme extraordinaire que fut Anatole Le Braz...