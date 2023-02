Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le monde ! La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat ou le goût... Les 5 sens nous permettent de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Mais comment ça fonctionne exactement ? Découvre dans cette Petite Imagerie richement illustrée comment on se sert de nos sens et pourquoi ils sont essentiels !