Panard N° 3, mars 2023 : Le podium 68

Dans ce numéro, focus sur le sport comme fait social politique, avec notamment deux articles sur le podium 68. Un premier d'Aurélie Bambuck, à travers le prisme de ses parents puis un second de Roger Bambuck et Ghislaine Barnay, deux athlètes qui étaient à Mexico cette année-là et qui ont vécu de l'intérieur le geste de Carlos et Smith. En addition, un texte littéraire de l'écrivaine Fanny Wallendorf sur le troisième homme du podium, Peter Norman. Sans oublier un article sur Kathrine Siwtzer qui a bravé l'interdit de courir le marathon de Boston en 1967 et qui a tant fait depuis en faveur du sport féminin.