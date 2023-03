La Catalane

Victoire Rhéexas, gardienne de la paix à la Brigade Anti-Criminalité de Paris, et championne de Boxe, revient sur ses terres natales dans les Pyrénées-Orientales, après dix ans d'absence. Venue se ressourcer, son retour provoque tellement de remous qu'il ne se déroule pas vraiment comme elle l'avait envisagé. Témoin d'une découverte macabre, la policière est plongée bien malgré elle dans une spirale où son passé et ses problèmes personnels vont s'entremêler au coeur d'une affaire criminelle des plus abominables. Vic va devoir jouer des poings, sa discipline favorite, pour espérer rester dans les cordes, et regagner le chemin de la rédemption