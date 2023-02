Louis-François Chatard. Les peintres doreurs du Garde-meuble de la Couronne sous Louis XVI

Les peintres et doreurs du Garde-Meuble de la Couronne ont participé à la création des plus beaux sièges du xviiie siècle. Leurs livraisons illustrent la diversité et l'excellence des métiers d'art qui ont fait la réputation de Paris à la fin du xviiie siècle. Leur travail apporte finition et éclat au décor des bois après le travail du menuisier et du sculpteur qu'ils mettent en valeur. Sous Louis XVI, Louis-François Chatard en devient le principal fournisseur. Peintre et doreur, il est également parfumeur. Ses confrères peintres et doreurs comme Julliac ou la famille Chaise tiennent également boutique à Paris en tant que marchands et restaurateurs de tableaux. Cet ouvrage nous fait découvrir cette profession et ce savoir-faire, ceux qui l'exercèrent avec excellence, tout en illustrant les mutations des corporations et de l'artisanat à Paris à la veille de la Révolution.