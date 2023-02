L’ombre d’Euphrosyne

Quand l'improbable jeune maîtresse d'un financier autocrate, sa fille socialo-bobo et son gendre arriviste se retrouvent siéger ensemble au Grand Conseil de la République et Canton de Genève. Les passions se déchaînent à l'intérieur et au-dehors du microcosme politique. L'autorité des marchés financiers s'en mêle. Les personnages de ce roman nous tiennent en haleine avec leurs amours et leurs haines tenaces, leurs passés parfois compliqués, leurs ambitions et leurs échecs. L'héroïne Renata di Losio, née sous X, finira-t-elle par savoir qui étaient ses géniteurs ? La très belle Myriam vivra-t-elle son grand amour avec son journaliste ? Et, bien sûr, qui est finalement l'assassin ?