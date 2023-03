Solla-Rose ou L’Amnésie Salvatrice. Tome 2, Tribulations et Jus de cerveau, Edition

Dans ce tome 2, Solla-Rose poursuit son chemin initiatique. Devenue une jeune femme hippie, indépendante et libre de toute attache, elle parcourt le monde de l'interdit pour subvenir à ses besoins et regagner sa mémoire disparue. Après nous avoir offert dans le tome 1 une vision poétique du monde des artistes de rue, Malika Djinn nous invite à découvrir un autre univers, bien plus noir, bien plus secret et que peu de lecteurs connaissent : l'industrie de la drogue, ses producteurs qui cultivent les substances illicites, ses coupeurs de "beuh" , ses revendeurs qui roulent en lourds 4x4 polluants et dont la richesse repose sur l'exploitation d'une jeunesse souvent perdue. C'est dans cette société parallèle de consommation et de déliquescence, où se côtoient les limites du polyamour, que le personnage va s'ouvrir à l'amour en rencontrant son Prince. Un conte moderne, un roman ultra contemporain à lire absolument.