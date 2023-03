Passerelle N° 24, mars 2023 : Décoloniser! Notions, enjeux et horizons politiques

Ce numéro revient d'abord sur des notions trop souvent peu ou mal comprises : colonialité, racisme d'Etat, personnes racisées, intersectionnalité... afin d'expliciter les concepts et les analyses, loin des excès des débats médiatiques et politiques. Puis, il fait un tour d'horizon des rapports coloniaux en France et dans le monde, en se penchant sur l'"actualité" du colonialisme : qu'a-t-il engendré dans les rapports sociaux, et comment continue-t-il de façonner les sociétés aujourd'hui ? Enfin, il propose des pistes de réflexions et d'action pour parachever la décolonisation du monde, dans tous ses aspects : revendications autour des réparations, organisation d'espaces en non-mixité choisie, autonomisation des langues autochtones, déboulonnement des statues coloniales dans l'espace public... Comment penser le fait décolonial pour lutter efficacement contre le racisme, l'eurocentrisme et le capitalisme ?