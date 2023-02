Corse. Activités mer et montagne

NOUVEAUTE 2023 ! Découvrez ce Guide Vert Corse Expériences format poche spécial activités Mer et Montagne : - Ce guide thématique met l'accent sur la randonnée et la plongée. - Une carte par région avec le tracé de tous les itinéraires de randonnées + l'itinéraire GT20 à vélo ainsi que la ligne de train. - 4 pages d'introduction à la randonnée, un focus sur la Corse à pied. - Une sélection d'environ 40 adressesde prestataires de plongée, kayak, VTT, canyoning, excursions en mer... - Un axe local : des adresses axées sur les établissements qui proposent des produits locaux et des adresses d'épiceries de villages. - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Le cap Corse et son sentier des douaniers, La Balagne, Calvi... - Les coups de coeur : Pénétrer dans les Calanche de Piana ; La sortie en bateau dans les bouches de Bonifacio ; Pratiquer la randonnée palmée... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : La Haute-Corse en 8 jours ; La Corse-du-Sud en 8 jours. Pensez à utilisez en complément notre Carte Régional Corse n°528, notre Carte routière et touristique Corse. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !