L'extrême-droite qui vient. Autobiographie d'une attraction

Et si l'extrême-droite était en chacun de nous ? Déjà-là ? Informant nombre de nos goûts et de nos dégoûts ? Telle est l'hypothèse que fait Michel Latour, de gauche depuis toujours. Par sa lucidité sur ses propres troubles et par sa franchise sur ses doutes concernant le monde nouveau qui s'annonce, il nous tend un miroir. Et invite à ne pas s'en tenir à l'indignation morale. En pointant nos démissions, il dessine la possibilité d'un autre engagement politique. Pour déjouer ce qui s'annonce : une prochaine et inévitable étrange défaite.