Apprivoiser les déséquilibres du quotidien

Vivre son bonheur tranquille au coeur d'une vie (parfois) chaotique. La vie d'aujourd'hui est surchargée et remplie d'imprévus : conciliation travail-famille, défis professionnels, vie perso, tout va vite ! Trop, parfois, selon Sarah et Virginie, les fondatrices d'Infuse, un magazine bien-être destiné à celles qui cherchent des solutions tranquilles et bienveillantes dans un monde où tout se bouscule. Vivre heureuses avec soi et les gens qui nous entourent, malgré les aléas de la vie quotidienne et ses constants déséquilibres, c'est un beau défi. Comment gérer la culpabilité qui résulte de notre obsession de la comparaison ? Comment trouver son bonheur au travail, mais aussi chez soi ? Les autrices guideront les lectrices dans leurs questionnements et hypothèses, et les mèneront à la rencontre de différents spécialistes qui partageront leurs outils respectifs avec elles. Et si nous acceptions que nos déséquilibres fassent partie de la vie, que les débalancements et le mouvement, c'est ce qui nous permet d'avancer ?