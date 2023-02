Interpréter son thème astral. Toutes les clés pour comprendre la logique astrologique, décrypter le thème astral et réaliser des prévisions

Une méthode pas à pas pour comprendre le thème astral et faire des prédictions Ce guide ultra-complet vous aidera à faire du thème astral un véritable outil de développement personnel pour vivre libre et en harmonie avec qui vous êtes profondément. Qu'est-ce qu'un thème astral et comment le lit-on ? Comment interpréter nos résultats ? Comment l'utiliser pour faire des prédictions ? Avec de nombreux exemples et des exercices, ce livre permettra au lecteur de comprendre la logique astrologique pour interpréter le thème astral sans tirer de conclusions hâtives. Ainsi, ce guide permettra : - de démystifier et d'expliquer la logique astrologique, - de présenter les étapes précises de celle-ci, - et de donner au lecteur la clé d'une interprétation solide, établie dans les règles de l'art.