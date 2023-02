Pour les siècles des siècles. Tome 1, MCXII - Les sentiers de la révolte

Pour les Siècles des Siècles MCXII - Les Sentiers de la révolte Laon, 1112. Dans une France médiévale ravagée par les pillages et les luttes intestines, les bourgeois de la localité montent une conjuration pour préserver la charte communale leur accordant certains privilèges. Las, des meurtres abominables s'attaquent aux membres de cette corporation. Lâche, le roi de France prend peur et quitte la ville. Cupide, l'évêque Gaudry met Laon sous sa coupe tyrannique. La Cité tombe inexorablement dans la violence... Entre miracle et apocalypse, paix fragile et batailles sanguinaires, qui triomphera du Bien ou du Mal ?? Thierry Dardart nous livre une magistrale épopée romanesque. L'opus "? les Sentiers de la Révolte ? " célèbre la lutte des êtres pour leur liberté. Fresque tourbillonnante, riche en rebondissements, la série Pour les Siècles des Siècles repose sur une solide réalité historique, des personnages hauts en couleur et des dialogues savoureux.