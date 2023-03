Bezdorijia, chroniques d'un voyage en Ukraine

Chroniques d'Ukraine, de mars à avril 2022 est un recueil de textes écrits en Ukraine, sur le front et à sa marge, entre mars 2022 et avril 2022. Préalablement publiés sur un blog pour faire le récit de cette expérience au jour le jour et tenir informé·es leurs ami·es, ils sont publiés aujourd'hui sous forme de livre enrichi d'un texte d'un·e chercheur·se en géopolitique, d'un nouveau texte du collectif Ici transcarpati, et d'un texte de membres de la coopérative agricole LongoMaï qui parlent de leur position de soutien au peuple ukrainien.