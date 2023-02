Initialement paru en 1875, Les Premiers Rois de Norvège retrace, à travers une galerie de portraits, l'histoire de la famille Harfagre, depuis son fondateur, Haraldr, au IXe siècle, jusqu'à son déclin au XIVe siècle. Dans un style qui tient autant de l'ouvrage historique que des sagas nordiques, Carlyle s'intéresse aux "détails anecdotiques" qui permettent d'accéder à la vérité des personnages et de l'histoire. En digne épigone des scaldes anonymes qui nous léguèrent parmi les plus belles épopées de la littérature universelle, Carlyle nous donne un récit qui se lit avec le même souffle que l'Odyssée. Mais en établissant un parallèle entre les cultures anglaise et norvégienne, il se livre aussi à une passionnante réflexion sur la politique contemporaine.