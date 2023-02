Ces additifs alimentaires qui nous empoisonnent. Responsable et coupable

"J'ai fait du combat contre la "malbouffe" le fil de mon engagement de député, pour une raison simple : derrière cette question du bien-manger, il y a tout à la fois la vraie vie des vraies gens, mais aussi, plus fondamentalement, celle de notre identité, de notre culture et de notre art de vivre, alors que s'est développée sous nos yeux une alimentation à deux vitesses, aussi dangereuse pour la santé des individus que pour la cohésion de notre société. Je fais donc de ce combat pour le bien-manger une guerre de civilisation, un vrai projet politique pensé "par en bas", par le concret et le quotidien. Changer notre alimentation pour changer la vie ? Ce livre est conçu comme un antidote à l'inaction et à la lâcheté du politique, trop souvent courbé devant tant d'intérêts si puissamment défendus. Notre citoyenneté est aussi dans notre assiette. Alors, il est temps de passer à table." Richard Ramos "Si nous dérangeons, c'est que nous contribuons à faire changer les choses et c'est ce pour quoi nous nous levons le matin." Julie Chapon, cofondatrice de Yuka