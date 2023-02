Mon balcon toute l'année avec Marion Botanical

Si vous aussi vous rêvez d'un petit coin de verdure mais que vous ne disposez que de quelques mètres (voire centimètres ! ) carrés, si vous aussi vous aimez les fleurs et voudriez en cultiver toute l'année... En bref, si votre triste balcon aspire à un peu plus de couleurs au fil des saisons, alors ce livre est fait pour vous ! Enseignante de profession, Marion Erlick distille depuis plusieurs années conseils et retours d'expériences "plantesques" sur les réseaux sociaux grâce à sa chaîne YouTube Marion Botanical et son compte Instagram @marion. botanical. Ludiques et abordables, ses vidéos ont pour but de donner confiance à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une cohabitation pacifique avec les plantes et casser enfin le fameux mythe de la main verte. Simple rebord de fenêtre ou petite terrasse, vous trouverez dans cet ouvrage toutes les infos et astuces pour fleurir votre balcon avec succès !