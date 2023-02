Leçons de broderie Sashiko : le Hitomezashi

Combinaison de points anciens et contemporains, de motifs et de couleurs constituent les fondements de la broderie Sashiko. Elle séduit le plus grand nombre de brodeurs depuis plusieurs années et des dizaines d'ouvrages lui sont consacrés. Celui que vous tenez entre les mains possède une particularité : il vous apprendra à travailler selon la technique Hitomezashi, méthode constituée de petits points denses ajoutant de la texture au tissu brodé et créant des motifs plus petits ressemblant à ceux du tissage. Le tissu brodé étant alors renforcé, il permet son utilisation en accessoires et objets déco. Soyez certain que la découverte de cet art japonais ancestral ne vous laissera pas indifférent, les motifs s'entrelacent dans des coloris parfaitement sélectionnés pour révéler la beauté des points.