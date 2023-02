Le grand livre des pierres

Depuis toujours, les pierres exercent une fascination sur l'homme. En raison de leur beauté, de leur résistance au temps, elles sont dotées de pouvoirs mystiques, thérapeutiques et magiques qui se transmettent de génération en génération. Il existe des pierres d'origine minérale, animale, végétale. La plupart sont réelles, d'autres fantastiques, chimériques, nées de l'imagination des Anciens. La centaine de pierres qui figurent dans cet ouvrage ont été choisies pour leur apparence, leur originalité, leur intérêt mais aussi pour l'histoire qu'elles racontent, le rêve qu'elles procurent et le bien-être qu'elles apportent. Chaque pierre est unique et tisse un lien profond avec celui qui choisit de la porter en bijou ou de la faire figurer dans ses collections. 7 des nouvelles pierres présentées : l'écaille, la corne, l'ivoire, la barite, la célestite, la durmortièrite et la vésunianite.