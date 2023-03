Immigration : le grand déni

Par un étrange paradoxe, ceux qui s'imaginent que la France ferait face à un "tsunami" migratoire, par la faute des politiques, de l'Union européenne ou des juges, sont également convaincus que la migration est une anomalie dont la France pourrait se passer. On grossit l'immigration pour mieux la dénier. Pour dissiper ces illusions, il faut en revenir aux faits. Oui, la population immigrée a progressé en France depuis l'an 2000, mais moins que dans le reste de l'Europe. Non, notre pays n'a pas pris sa part dans l'accueil des réfugiés. La hausse vient d'abord de la migration estudiantine et économique, tandis que la migration familiale a reculé. En exposant les enjeux de la loi Darmanin de 2023, en rappelant combien la frontière est mince entre séjour régulier et séjour irrégulier, ce livre propose une approche résolument nouvelle de la question migratoire. Professeur au Collège de France sur la chaire "Migrations et sociétés" , François Héran anime l'Institut Convergences Migrations. Il a notamment publié Avec l'immigration (La Découverte, 2017), Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression (La Découverte, 2021) et codirigé la 4e édition de Controlling immigration. A comparative perspective (Stanford, 2022).