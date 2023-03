Quintet pour Venise

Un voyage littéraire en cinq textes à résonnance européenne. Du grand Canal à la Giudecca, d'un vaporetto à l'autre, d'une église au musée de l'Accademia ou celui du Ca' d'Oro, des ruelles étroites aux places splendides, du fond de la nuit au grand jour. En faisant un crochet par cette fresque de Tiepolo, à la Résidence de Wurtzbourg, en Allemagne, qui peignit le plus grand plafond d'Europe en 1750. On y trouve une dose de désinvolture toute vénitienne dans les qualités de la sprezzatura. On entre dans le tourbillon pictural et musical de Venise qui inspire toujours plus loin le voyageur dans un émerveillement sans cesse renouvelé comme devant une aquarelle de William Turner qui lors de ses trois voyages au XIXe siècle enflamma Venise et révéla ses reflets d'or sur la terre comme au ciel.