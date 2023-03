Infographix. Comprendre et manier les données, c'est pas sorcier !

Les infographies sont des outils essentiels à une communication réussie. Représenter l'information et concevoir des visuels engageants, cela s'apprend. Infographix offre un éventail de représentations au-delà des sentiers battus et des traditionnels "camemberts" en précisant, à chaque fois, leurs intérêts et leurs limites pour matérialiser telles ou telles données. De nombreux exemples et cas pratiques sont présentés : comment comparer le PIB de deux pays ? Comment faire ressortir une croissance exponentielle ou, au contraire, des micro-décrochages appelant une analyse pointue ? Des zooms spécifiques explorent les biais de simplification/confirmation ou rappellent les bases méthodologiques : comparer ce qui est comparable (ex. : la population de la France et du Royaume-Uni), vérifier ses sources et les périodes de référence, mentionner les méthodes d'obtention des données et ne pas extrapoler ou tirer de conclusions hâtives. Plus globalement, il s'agit d'une aide à la communication utile à tous les professionnels qui rédigent des rapports, présentent des études ou des business cases ou qui souhaitent développer leur culture générale et leur esprit critique. Les comparaisons et métaphores marquantes vous aideront à faire passer les messages les plus complexes. Apprenez à jouer avec les données et à leur donner corps pour convaincre vos interlocuteurs.