Lascaux, histoires d'une découverte

Ce livre mélange la narration de la découverte et l'étude de la grotte de Lascaux, et une reconstitution haute en couleur et très documentée sur la vie au temps de la "naissance" de la grotte : le quotidien des Magdaléniens, les paysages, le travail des peintres, les peintures, les objets taillés... De magnifiques illustrations, aquarelle et mine de plomb, détaillées et documentées illustrent le texte de manière réaliste. Pour les 6-12 ans (et plus ! )