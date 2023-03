La vie sociale des poètes

"La poésie est une île qui se détache du continent" , écrit le prix Nobel de littérature Derek Walcott. Mais alors, qui sont les habitants de cette île et comment vivent-ils, s'interroge Sébastien Dubois ? Malgré les nombreux discours de déploration sur la poésie, qui irait de crise en crise depuis 1945, jamais cet art n'a connu une telle vitalité : livres, lectures, performances, festivals, marchés foisonnent ; des auteurs sont publiés de leur vivant dans la Pléiade ou en livre de poche, d'autres sont étudiés à l'université, entrent dans les programmes scolaires, etc. L'ouvrage porte un regard de sociologue sur la condition, relativement organisée, des poètes contemporains, qui mêlent activités littéraires et "seconds métiers" comme modes d'existence. Surtout, parce que la poésie est à la source de toute littérature et demeure un art "pur" , gouverné par le prestige, il s'attache à saisir la vie esthétique de ses auteurs.