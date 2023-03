Le témoin silencieux

A New York, Elena Tramonte, une célèbre galeriste a disparu et le peintre qu'elle représentait est retrouvé assassiné dans son atelier, le jour même de son vernissage. Trois mois plus tard, Lawrence Mason, le compagnon d'Elena, richissime homme d'affaires et grand collectionneur, meurt à son tour d'une crise cardiaque dans son appartement de la Cinquième Avenue. Elena, elle, reste introuvable. Dans son testament, Lawrence Mason lègue à la fille d'Elena, Kerry McKinney, elle-même photographe, trois magnifiques tableaux figurant sa mère. Peu à peu, Kerry va noter un lien singulier entre ces trois portraits et trois peintures d'Edward Hopper retrouvées à Cape Cod cinquante ans après la mort du peintre. Kerry veut en avoir le cÅur net. Y a-t-il un rapport entre ces Åuvres et la disparition inexpliquée de sa mère ? Avec l'aide de Julian Taylor, un jeune et talentueux expert en art, Kerry va chercher à comprendre ce que sa mère avait découvert et qui aurait mis sa vie en danger. En remontant pas à pas jusqu'à la source, Kerry et Julian vont reconstituer l'incroyable machination dans laquelle ils ont été piégés.