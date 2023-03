Rebuild the World Tome 2

Alpha passe à la phase " entraînement " et influe sur le corps du jeune Akira. Elle le pousse à communiquer par télépathie, dote sa vue d'une fonction zoom, l'entraîne aux techniques de tir. Akira devient vite un redoutable combattant atteignant le rang 10 et se trouvant de fait intégré à la Fédération des Chasseurs, un regroupement des plus performants d'entre eux. Mais, alors qu'il explore les ruines de l'ancien monde, il vient en aide à deux chasseuses, agressées par une autre troupe de chasseurs.