On connaît Paul Gégauff comme le scénariste et dialoguiste de près d'une quarantaine de films de Chabrol, Rohmer ou René Clément. On se souvient sans doute moins qu'il fut aussi un remarquable écrivain, auteur de plusieurs romans dont cet étonnant Rébus paru aux Editions de Minuit en 1957. Rodolphe, l'extravagant héros de cette histoire, convie quelques amis à un déménagement. Tandis que les compères s'emploient à défenester et réduire en miettes les meubles et les objets emblématiques de la vanité bourgeoise, le romancier se livre à un joyeux saccage du roman traditionnel et laisse libre cours à son imagination débridée. Né en 1922, assassiné en 1983 la nuit de Noël en Norvège, Paul Gégauff considérait Rébus comme son livre préféré. Sans doute parce que c'était tous les sens du terme - et encore aujourd'hui- l'œuvre d'un véritable iconoclaste.