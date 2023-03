Winston. Tome 1, Winston, un chat en mission secrète

Un roman drôle, fantastique, sur l'amitié et l'entraide. Winston est un chat de luxe à l'humour caustique, pantouflard et délicat, qui n'a jamais mis les pattes dehors. Sa vie est bouleversée quand Kira, la fille de la domestique de son maître, vient habiter l'appartement. Promenades, rencontre avec les chats de gouttières du voisinages, Winston est contraint de changer de quotidien. Les ennuis arrivent pour les deux héros... Un jour d'orage, ils sont tous deux frappés par la foudre et se retrouvent chacun dans le corps de l'autre... et trouvent là le moyen de réussir à résoudre tous les deux leurs problèmes... en s'entraidant.