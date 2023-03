Répliques N° 16, mars 2023

Désireuse depuis ses débuts en 2012 de questionner les réalisateurs, producteurs, techniciens, scénaristes, comédiens, programmateurs et critiques sur leur parcours, leurs méthodes et leurs obsessions, la revue Répliques propose les entretiens autour du cinéma les plus étendus de la presse francophone. Ce seizième numéro réunit quatre cinéastes dont le travail questionne et affirme un désir de transmission du regard, en écho à un objectif identique mais autrement formulé par notre rédaction. Entretiens avec : Radu Jude, Thierry de Peretti, Léa Mysius et Thomas Salvador.