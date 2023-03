La force de l'âge. Affronter ensemble les enjeux du vieillissement de la population

Le vieillissement programmé de la population n'épargnera pas Genève. Les enjeux de demain, il faut les saisir aujourd'hui, afin d'être en mesure d'affronter sereinement les défis qui accompagneront cette révolution démographique. L'allongement de la durée de vie n'aura pas que des répercutions sur les finances publiques et les coûts de la santé. Il impactera également les fondements de notre cohésion sociale, dans un contexte où le risque d'un clivage générationnel est réel. Ce livre se veut une première réponse à ces défis. On y trouvera des propositions concrètes et réalistes, qui se fondent sur une expérience politique de plus de vingt ans en matière d'action sociale à destination des seniors. Il s'agit non seulement d'accélérer la prise de conscience de chacun, mais également de déclencher la volonté politique de trouver ensemble des solutions aux enjeux du vieillissement de la population.