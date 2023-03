Vingt ans et des poussières

"Une merveille de drôlerie, de tendresse". L'Express A deux semaines de la représentation, c'est la panique dans la troupe de théâtre du lycée Jean-Moulin. Le professeur qui assurait les répétitions a démissionné... Sans parler du bac qui approche ! Mais voilà que déboule Emile, un vieux saltimbanque à la retraite se faisant passer pour un metteur en scène d'avant-garde. Grâce à cet imposteur flamboyant, les espoirs renaissent, les esprits entrent en ébullition... et la jeune Sandra se découvre une vocation qui va mettre le feu autour d'elle. Romancier, auteur dramatique, scénariste, réalisateur, Didier van Cauwelaert cumule depuis ses débuts prix littéraires et succès publics. Traduit dans une trentaine de langues, il a publié plus de cinquante livres. Prix Goncourt pour Un aller simple en 1994, il a fait paraître récemment La vie absolue.