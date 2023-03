L'Avant-scène théâtre : Sur la tête des enfants. 1e édition

Julie et Alban sont amoureux et superstitieux. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, "sur la tête des enfants" . Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l'arrivée de la date fatidique. La création de Sur la tête des enfants a eu lieu le 24 janvier 2023 au Théâtre de la Renaissance dans une mise en scène de Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet avec Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet.